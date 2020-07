Saltnes skåret igjen da Aalesund ble blåst av banen

New Articles

I søndagskampen mot Aalesund så vi igjen glimt av storhet da Bodø/Glimt vant 1-6 over Aalesund. Glimt troner fortsatt alene på toppen av tabellen, mens Aalesund jakter sin første seier for sesongen. Ulrik Saltnes spilte en ny stabil 90-minutter og noterte seg for sin fjerde skåring for sesongen. Den rutinerte brønnøyværingen var kaptein for anledningen og ledet laget trygt til seier. Etter 74 minutter fikk også Glimts andre brønnøyværing Isak Helstad Amundsen entre banen på Color Line Stadion.