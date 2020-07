Ny positiv test på Dønna, fire smittet av korona

New Articles

Det melder Dønna kommune mandag morgen.

— Som antatt, så var også den fjerde personen i reisefølget hvor tre allerede har testet positivt på covid-19, positiv. Vedkommende har vært i hjemmeisolasjon sammen med de tra andre siden fredag. Smittekartlegging er gjennomført tidligere, og det er ingen endring i smitterisiko, melder kommunen.

— Dønna kommune har, med denne prøven, konstatert tilsammen 9 positive covid-19 tester. Ingen av tilfellene kan spores tilbake hit. 5 av de som har testet positivt er hjemmehørende i kommunen.

Tre på fredag

Fredag meldte kommunen:

— Tre tester, tatt ved legekontoret i Dønna, har gitt positivt resultat på covid-19. Alle tre er varslet, og satt i hjemmeisolasjon, melder Dønna kommune.

Rådmann Tor Henning Jørgensen, bekrefter overfor Helgelands Blad at de tre er en del av et reisefølge som har vært på Dønna en periode på rundt to uker.

— De har blitt tilført smitte utenfra, sier Jørgensen til Helgelands Blad.

— Minimal fare for spredning

Smittekartlegging er gjennomført, og det er minimal fare for at smitten er spredt. Alle tre er bosatt i andre kommuner enn Dønna, og har hatt svært liten omgang med andre under oppholdet her, melder kommunen.

— De tre opplevde symptomer, og ba derfor om å bli testet. En fjerde i det samme reisefølge blir testet i dag, sier Jørgensen.

Foreløpig er ingen alvorlig syke, i betydning trenger innleggelse på sykehus.

— De oppholder seg på ei hytte, og utgjør dermed minimal fare for smittespredning, sier Dønna-rådmannen.

— Hold avstand

Kommunen minner om at alle overholder smittevenregler og holder avstand.

— På butikken er det ekstra viktig at man holder avstand og venter på tur dersom det er mange inne samtidig.

— Ved forkjølelsessymptomer ber vi om at du ringer legekontoret for å avtale testing, ifølge melding fra kommunelegen i Dønna.