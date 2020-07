TTS gjør fartøybytte på Vega-sambandet for å ta unna køen

New Articles

- Vi prøver å løse den store sommertrafikken best mulig. Og akkurat nå var det best at "Ramtind" gikk til Horn og "Hornstind" gikk til Tjøtta. Den tar 60 biler, men fortsatt sto det igjen biler, sier driftssjef i TTS Jarle Rodahl tik BAnett 10.55.