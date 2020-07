Stian fra Velfjord er nyutdannet børsemaker

New Articles

Onsdag 1. juli 2020 ble en merkedag for 23 år gamle Stian Strøm. Da hadde han jobbet iherdig med svenneprøven i tre uker, og nøyaktig klokka 14.00 denne dagen møtte to sensorer opp for å bedømme oppgaven. En svenneprøve er standardisert og består av bestemte deler: Planleggingsdelen, gjennomføringsdelen, dokumentasjonsdelen, egenvurdering, vurderingskriterier og bedømmelse. Sensorene har tre karakterer å velge mellom, og disse er bestått meget godt, bestått og ikke bestått.