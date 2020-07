New Articles

Politiet melder på Twitter lørdag morgen om et trafikkuhell på Fv 17 på Offersøya ved Tjøtta. To biler er involvert i ulykken og totalt var det tre personer i bilene. En av personene tas med i ambulanse til sykehuset i Sandnessjøen for en sjekk. Veien var sperret like før klokken 10, men politiet opplyser at bilberging er på vei.

Klokken 10.15 melder politiet at ulykken skjedde i forbindelse med en forbikjøring og at de to øvrige som var involvert i ulykken tas med til legevakt for sjekk.