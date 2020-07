Etablerer kulturnettverk med lokale aktører

New Articles

Haugen har leid prestegården i Vik i Sømna denne sommeren sammen med flere andre aktører og bruker dette som sitt hovedkvarter og kreative base for å jobbe med sine prosjekter. Torill Bertelsen, Monika Helgesen og Cezary Szewczyk er blant de som deler lokale med Haugen, samt Galleri M3 med blant annet utstillinger og aktiviteter utover sommeren.

- Målet med nettverket er å samle kompetanse slik at man på sikt kan etablere en stabil kulturnæring i kommunen. På dette møtet skal vi få vite hva kommunen kan bidra med i etablering av dette nettverket, informere kommunen hvem vi er, hva vi gjør og ønsker å oppnå med å danne en slik konstellasjon av ulike håndverkere og kunstnere, sier Haugen.

- En fin ramme

Fagleder for landbruk og næring i Sømna kommune Audhild Bang Rande og enhetsleder for kultur og næring Eline Monsen representerte kommunen på møtet, der de diskuterte hvordan man skal gå frem med dette prosjektet.

- Det er godt at det skjer flere ting på kulturfronten om sommeren. Håper at dette initiativet fortsetter utover høsten og at de som jobber innen kulturnæringer og utøvende kunstnere ser at det er mulig å bygge ett nettverk her. At man kan ha et fellesskap og drive prosjekter sammen, forteller Monsen.

Monsen sier at det er bra at man viser at man kan bygge et nettverk, fellesskap og drive med prosjekter sammen her.

- Prestegården er en fin ramme for dette, sier hun.

Bygger en kulturnæring

Haugen sier at med nettverket av fagfolk er man ikke bare med på å bygge et nettverk, men også en kulturnæring.

- For å få plass de elementene jeg trenger for å lage film og TV-serier her i Sømna, så ser jeg at nettverk er helt essensielt for å lykkes basert på tidligere erfaringer med "Skvis" og "Til siste hinder", sier hun.

Hun forteller at nettverket er starten på arbeidet med å lage en kulturnæring.

- Vi lager nye strukturer og systemer som vil løfte oss opp ett nivå. Fra å være enkeltaktører hver for oss, kan vi dra nytte av hverandre, sier hun.

Åpning av utstilling

På lørdag er det åpning av nettverkets første prosjekt, en kunstutstilling der Torill Bertelsen, Monika Helgesen og Cezary Szewczyk stiller ut sine bilder i Sømna Prestegård.

- På denne måten viser vi at vi er synlige, sa hun i møtet tirsdag formiddag.

Kathrines søster Sissel er også utdannet manusforfatter og aktuell som medforfatter. Olav Søla er med som fotograf.

- Han har utdanning, kompetanse og erfaring innen film, så Olav er en naturlig samarbeidspartner som jeg håper vil bidra videre i arbeidet med TV-serien. Serien er ikke bare underholdning, men kvalitetssikring på en helt annen måte, forteller hun.

Formaliserer et samarbeid

Fagleder for landbruk og næring Audhild Bang Rande holdt selv en presentasjon om hvordan man blant annet går frem steg for steg i prosjektet og informasjon om tilskudd.

- Utgangspunktet for et bedriftsnettverk er at man formaliserer et samarbeid som er forpliktende, med tanke på at det skal gagne hver enkelt bedrift i nettverket og at man ønsker å vokse. Det kan gjøres ved at man skaper noe felles som gir for eksempel flere kunder til bedriftene og dermed økt salg og omsetning, forteller hun.

Inkludere kunstnerene

Etter presentasjonen fra kommunen sin side fikk alle meddele sine tanker om prosjektet og hvordan kunst og kunsthåndverk kan integreres i kulturen på en god måte.

- I USA snakker man om å inkludere kunsten mer i de tradisjonelle og grunnleggende vitenskapene. Det å se, observere og teste ut som kunstnere gjør, det er det vitenskapelige blikket. Det vil komme Sømna og Sør-Helgeland til gode om dette blir en naturlig del av utviklingen her, sier hun.

Planene videre

Haugen forteller at planene videre er å formalisere nettverket.

- Her skal vi få hjelp av Kunnskapsparken Helgeland der vi lager et program for hva vi skal gjøre for befolkningen på Sør - Helgeland gjennom kurs og opplevelser. Vi jobber med våre egne prosjekter og når vi trenger hverandre så finner vi kontinuerlig gode løsninger på hvordan vi kan bidra til å realisere hverandres prosjekter, sier hun.