Nytt mål av Ulrik

Ulrik Saltnes scoret sitt andre mål for sesongen da Bodø/Glimt tok imot Sarpsborg 08 i Eliteseriens fjerde runde søndag.

Glimt vant 2-1 og Saltnes satte inn det avgjørende 2-1-målet etter et knapt kvarter av andre omgang. Saltnes spilte hele kampen og har to mål og to assists så langt i årets eliteserie.

Saltnes ligger på delt fjerdeplass på NTB-børsen med 6,67 poeng av 10 i snitt per kamp. Lagkamerat Jens Petter Hauge er nummer én med et snitt på 7,33.

Glimt troner på toppen av eliteserien etter fire kamper med 12 poeng av 12 mulige og 15-6 i målforskjell. Molde har like mange poeng, men har dårligere målforskjell.