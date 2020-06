Ingen ansatte smittet ved Helgelandssykehuset

New Articles

Helgelandssykehuset opplyser dette i en pressemelding lørdag kveld.

Fredag ble det påvist smitte hos en vikarsykepleier fra Sverige, og omfattende tiltak ble satt i verk ved sykehuset for å hindre eventuell videre smitte blant ansatte og pasienter. Seks pasienter er i isolasjon som en følge av smittefunnet.

- Helgelandssykehuset opprettholder likevel de tiltakene som er satt i verk til mandag. Resultatet fra testen av den smittede sykepleiervikaren for antistoffer vil ikke være klar for mandag. Helgelandssykehuset ønsker å understreke at det trygt for pasienter å bli behandlet ved alle de tre sykehusene på Helgeland på tross av smittesaken, står det i pressemeldingen.