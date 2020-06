Helgeland Kraft Nett blir Linea

New Articles

Helgeland Kraft opplyser i en pressemelding onsdag at nettvirksomheten i konsernet skifter navn til høsten.

- Etter en god prosess internt, med mange navneforslag, har generalforsamlingen i dag godkjent det nye navnet. Fra 30. oktober vil Helgeland Kraft Nett hete Linea, skriver HK i pressemeldingen.

Det opplyses at bakgrunnen for navnebyttet er at myndighetene stiller krav til selskapsmessig og funksjonelt skille innen 1. januar neste år for energiselskap med over 10.000 kunder. Målet med kravet er blant annet å sikre at nettselskapene opptrer nøytralt, slik at de ikke gir fordeler til de andre virksomhetene i konsernet som er konkurranseutsatt.

- Navnebyttet til Linea for nettvirksomheten skal blant annet gjøre det enklere for kundene å forstå når de skal kontakte sin strømleverandør eller sitt nettselskap. Vi vil komme med mer klargjørende informasjon rundt dette til våre kunder gjennom høsten, sier daglig leder for Nett Steinar Benum.

Han sier følgende om valget av Linea som nytt navn:

- Navnet Linea betyr linje på latin, og vi håper at våre kunder opplever det som kort og enkelt å huske. Vi har et pågående prosjekt internt for å sette kunden i sentrum. Da mener vi navnet passer bra fordi det er både moderne og har det menneskelige i seg ved at det også er et jentenavn, forteller Benum.

Hovedfargen til Linea er orange, noe Benum mener på sikt vil gjøre selskapets biler mer synlige i trafikkbildet.