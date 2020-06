Medvind-kritikk mot Margunn

New Articles

Ebbesen er medlem av facebookgruppen «Medvind», noe som fremheves i innlegget. Mange motstandere av vindkraft er med i en facebookbruppe som heter «Motvind».

Det er Cecilia Persson som har skrevet innlegget, der hun gir uttrykk for at ett av motivene kan være at de «driter i samer, samisk kultur, samisk språk og samiske rettigheter», skriver Helgelendingen, som også viser til en skjermdump av innlegget.

Persson sier til Helgelendingen at hun reagerer på at det samiske blir usynliggjort.

– Jeg tror alle parter bør roe seg litt ned enten det gjelder kommentarer på Facebook, i avisene eller andre steder. Som nordlandspolitiker og næringspolitiker er jeg opptatt av å ivareta både energinæringa og reindriftsnæringa, sier Margunn Ebbesen til avisen.