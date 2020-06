Skal påpeke «en hel del» i rapport om varslingsaker

New Articles

Under onsdagens formannskapsmøte i Brønnøy orienterte administrasjonssjef (rådmann) Børge Toft i Alstahaug om rapporten som nå er klar i tre av de fire varslingsakene mot brønnøyrådmann Helge Thorsen. Alstahaug-rådmannen har vært ansvarlig for utredningen av varslingsakene, men det er advokater fra KS som har stått for intervjuer og selve rapporten.