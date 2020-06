Av 100 millioner til fleksi-utdanning får Nord Universitet 2,3

New Articles

I en felles pressemelding fra Ida Johnsen (Nordland Venstre), Margunn Ebbesen, (Nordland Høyre) og Linda Haukland ((Nordland KrF), så går det frem at regjeringen er opptatt av at det må bli enklere for folk flest å ta utdanning og fylle på med kompetanse.

I denne forbindelse gir regjeringen femten universiteter og høyskoler til sammen 100 millioner kroner til å opprette fleksible utdanningstilbud. Dette er 10 millioner mer enn hva som opprinnelig var planlagt.

Nord universitet får 2,3 millioner

Fleksible utdanningstilbud kan være desentraliserte, nettbaserte, deltidsorganiserte eller samlingsbaserte. Av disse midlene får Nord Universitet 2,3 millioner kroner til opprettelse av fleksible utdanningstilbud innen Akvafleks og UiT-Norges Arktiske universitet får 4,3 millioner av 100 millioner-satsingen.

Til sammen får da regionen nord for Trøndelag 6,6 millioner kroner av en pott på 100 millioner. I tillegg får VID vitenskapelige høyskole, som har utdanningstilbud for prester og diakoner i Tromsø, 2,6 millioner kroner. Til sammenligning får Høgskolen i Innlandet med postadresse Elverum, 14,6 millioner til opprettelse av bachelor i Idrett, ledelsesorientert videreutdanning, helsesykepleierutdannelse, videreutdanning i helsesektor og "fleksibilisering av sykepleie og vernepleie".

Grønt skifte

Ifølge pressemeldingen er det Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)"som har fordelt midlene etter søknad.

"Alle fagområder og utdanningsnivåer har hatt mulighet til å søke om midler, men i 2020 er tverrfaglige studietilbud som dekker behov knyttet til grønt skifte, teknologi og helse prioriterte områder. Diku lyste ut midlene i slutten av januar. Som følge av koronakrisen og som del av Utdanningsløftet, foreslo regjeringen i mai å styrke ordningen med ekstra midler i Revidert nasjonalbudsjett 2020. Med forbehold om Stortingets behandling av budsjettet er dermed tildelingen økt fra om lag 90 millioner til om lag 100 millioner kroner. Alle fagområder og utdanningsnivåer har hatt mulighet til å søke om midler, men i 2020 er tverrfaglige studietilbud som dekker behov knyttet til grønt skifte, teknologi og helse prioriterte områder", går det frem av pressemeldingen.

Trenger fleksible og desentraliserte tilbud

Om de 100 millionene til fleksible utdanningstilbud sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen i pressemeldingen at flere nå skal kunne ta utdanning der de bor, uten å måtte flytte på seg.

- Disse midlene skal gå til utdanningstilbud som er deltidsbasert, samlingsbasert og nettbasert. Poenget med dette er å gjøre det enklere for flere å få kompetansepåfyll uavhengig av arbeidssituasjon og bosted. Det betyr at flere kan ta utdanning der de allerede bor uten å flytte på seg, og ta med seg kunnskapen tilbake til sitt lokalsamfunn.

Linda Haukland fra Nordland Krf og Ida Johnsen Nordland Venstre forsvarer også tildelingene.

- For at flere skal få muligheten til å lære hele livet, trenger vi flere slike fleksible og desentraliserte utdanningstilbud som er tilpasset mange voksnes livssituasjon.Med fleksible utdanningstilbud trenger du ikke å studere fulltid eller være på campus for å få tilgang til utdanningen. Derfor er vi glade for at regjeringen nå vil gi penger til å opprette flere fleksible utdanningstilbud rundt omkring i landet, sier de i pressemeldingen.





Se hele tildelingslisten her:

Studium Søker Tildeling Utvikling av fleksibel bachelor i idrett med spesialisering i trenerrollen (1. og 2. studieår) Høgskolen i Innlandet 5 000 000 Ledelsesorientert videreutdanning som nettbasert deltidsstudium - Hvordan sette det grønne skiftet ut i livet? Høgskolen i Innlandet 2 600 000 Nasjonal modell for fleksibel helsesykepleierutdanning Høgskolen i Innlandet 3 300 000 Grønn velferdsteknologi - videreutdanningen som skaper nye løsninger innen helsesektoren Høgskolen i Innlandet 900 000 Fleksibilisering av sykepleie og vernepleie Høgskolen i Innlandet 2 800 000 Nettstudium om å lage nettstudier – teori og praksis Høgskolen i Østfold 3 500 000 IKT i barnehagen MOOC Høgskolen i Østfold 2 600 000 Bærekraftige innkjøp Høgskolen Kristiania 4 000 000 Frå fagarbeidar til ingeniør på ein hybrid læringsarena – Ei fleksibel og berekraftig ingeniørutdanning for industri i omstilling Høgskulen på Vestlandet 5 000 000 Desentralisert videreutdanning for bioingeniørfag Høgskulen på Vestlandet 1 005 000 Utvikling av desentralisert deltidsutdanning i vernepleie Høgskulen på Vestlandet 2 000 000 Student til sjøs Høgskulen på Vestlandet 1 300 000 Videreutdanningskurs hydrogenteknologi Høgskulen på Vestlandet 975 000 Nettstudium historie bachelor Høgskulen på Vestlandet 870 000 Halvårsstsudium i økonomi og bærekraft Høyskolen i Innlandet 1 576 000 Videre- og etterutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse - emnebasert utdanning for helsearbeidere med bachelor i helsearbeid Høyskolen i Innlandet 1 123 000 Kunstig intelligens - praktisk nytte Høyskolen Kristiania 3 500 000 Akvafleks Nord universitet 2 300 000 Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 835 000 Videoveiledet praksis og eksaminering NTNU 1 124 000 Sustainable engineering - EVU NTNU 3 200 000 Desentralisert kompletterende utdanning for sykepleiere utdannet utenfor EU/EØS OsloMet 5 000 000 Psykisk helse og utviklingshemming - videreutdanning OsloMet 947 500 Erfaringsbasert master i atferdsvitenskap OsloMet 5 000 000 Seksuell helse og kognitiv svikt OsloMet 3 000 000 Utviklingsprosjekt innen fleksibel BLU i Troms og Nordland UiT – Norges arktiske universitet 1 900 000 Økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling UiT – Norges arktiske universitet 2 400 000 Fleksible utdanningstilbud 2020 innen musikk, kultur og helse Universitetet i Agder 1 800 000 Videreutdanning i fremtidens profesjonsfaglige digitale kompetanse for lærere Universitetet i Agder 2 000 000 Spesialistutdanning i logopedi Universitetet i Bergen 1 456 000 Nettbasert kurs i bærekraftig utvikling og klimahandling Universitetet i Bergen 4 000 000 Servicedesign og teknologi for bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling Universitetet i Stavanger 2 000 000 Klimatilpasning og bærekraftig omstilling i et samfunnssikkerhetsperspektiv Universitetet i Stavanger 2 800 000 Kompetente kordirigenter i hele landet Universitetet i Stavanger 750 000 Fleksibel utdanning for bærekraftig forvaltning, ledelse og næringsutvikling Universitetet i Sørøst-Norge 2 600 000 Bærekraftig sykepleierutdanning: fleksibelt og desentralisert studietilbud til distriktene Universitetet i Sørøst-Norge 5 600 000 Desentralisert samlingsbasert sykepleieutdanning VID vitenskapelige høgskole 7 000 000 DIAfleks - Fleksibel utdanning for diakonistudenter som ikke bor nær campus VID vitenskapelige høgskole 2 670 000





