Lorentzen tar vestlandet; har kjøpt Austevoll Rørteknikk

New Articles

- Vi har hatt en avdeling i Bergen halvannet år med bare to ansatte, også trengte vi mer fart i den delen av landet for å betjene alt vi allerede har igangsatt, og nye planer. Vi har to store kontrakter med Ånes Inkubator AS og Sande Settefisk i nærheten av Bergen, og mange mindre. Enda mer er på gang. Det ser positivt ut. Oppkjøpet vil styrke AKVA group Land Based sin posisjon og tilstedeværelse på Vestlandet, sier Sten Roald Lorentzen, daglig leder i AKVA group Land Based Norway.