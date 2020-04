Nærmer seg 100 testede i Brønnøy

New Articles

Ordfører Eilif Trælnes opplyser onsdag at det nå er testet 94 personer i Brønnøy. Fire har, som tidligere meldt, testet positivt og det ventes svar på fire prøver. De øvrige 86 har alle testet negativt.

I Vevelstad opplyser ordfører Torhild Haugann onsdag at det er tatt to nye tester som man nå venter på svar på. De første ti prøvene som ble gjort i kommunen var alle negative.

Fra kommuneoverlege Sinne Marken meldes det om uendret status i antall smittede siden før påske, men det er tatt flere nye prøver.

Ordfører Hans Gunnar Holand i Sømna og kommuneoverlege Trond Iversen i Bindal melder om uendret status.

Status på Sør-Helgeland per onsdag 15. april

Kommune Antall prøver Antall positive Antall negative Venter svar Brønnøy 94 4 (5)* 86 4 Sømna 25 1 (2)* 24 0 Bindal 102 0 102 0 Vega 29 1 (3)* / ** 25 3 Vevelstad 12 0 10 2 Sum 262 6 (10) 247 6

* Brønnøy, Vega Sømna har ifølge Folkehelseinstituttet ett smittetilfelle mer enn det lokale helsevesenet har meldt. Dette kan imidlertid skyldes at FHI registrerer smittede på folkeregistrert adresse, og at de smittede var et annet sted i landet eller utlandet på det tidspunktet de ble testet.

** Én person fra Vega fikk bekreftet covid-19 etter å ha blitt testet ved Helgelandssykehuset. Dette teller da ikke på kommunens egen statistikk, men betyr at det er ytterligere én person i kommunen som er smittet.