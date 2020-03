Departementet ber Avinor overta storflyplass-prosjekt i Rana

New Articles

Det opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding fredag.

- Den nye lufthavnen vil gi folk og næringsliv et bedre transporttilbud og legge til rette for utvikling av reiseliv og annen næringsvirksomhet i regionen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) har regjeringen lagt opp til å bidra med 1,47 milliarder 2017-kroner til bygging av ny lufthavn i Mo i Rana i andre halvdel av planperioden, mellom 2024 og 2029. Det statlige bidraget forutsetter at et lokalt bidrag dekker de resterende utgiftene opp mot 600 millioner kroner.

I NTP går det også fram at Samferdselsdepartementet skal vurdere nye gjennomføringsmodeller for utbygging og drift, blant annet offentlig-privat samarbeid (OPS), og at det tas sikte på byggestart ved bruk av lokale midler i første del av planperioden, altså før 2024. I behandlingen av NTP, og ved senere behandlinger av Samferdselsdepartementets budsjettframlegg, har Stortinget bedt om raskest mulig oppstart.

Det opplyses fra departementet at de som en del av oppfølgingen av Nasjonal transportplan har hatt dialog med det lokale selskapet Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) og Rana kommune for å se på muligheten for å inngå en avtale om bygging og drift av ny lufthavn i Mo i Rana.

- Dette har imidlertid vist seg å reise store utfordringer når det gjelder statsstøtte- og anskaffelsesregelverket. For å unngå forsinkelser, har Samferdselsdepartementet kommet fram til at det vil gi Avinor i oppdrag å overta den videre prosessen med bygging av flyplassen. Det er allerede gjort store og viktige forarbeider, både gjennom Avinors forprosjekt og konsesjonssøknad og arbeidet PLU har gjort, skriver departementet.

