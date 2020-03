Ingen meldinger om smitte på Sør-Helgeland torsdag

New Articles

Torsdag var status at 55 personer var testet for koronavirus på Sør-Helgeland fordelt på Brønnøy (21), Sømna (12), Vega (5), Vevelstad (2) og Bindal (15). Kommuneoverlegene i Vega, Sømna, Vevelstad og Brønnøy opplyser til BAnett onsdag kveld (Sømna) og torsdag morgen at det så langt ikke er mottatt positive prøvesvar.

Flere av kommunene venter imidlertid på svar på prøver tatt tidligere i uka. Kommuneoverlege Even Thorkildsen i Brønnøy opplyser at det har vært lengre ventetid denne uka fordi prøvene sendes til Tromsø på grunn av mangel på tester i Bodø.