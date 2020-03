Apotekene er pålagt rasjonering av medisiner

New Articles

- Det er ikke medisinmangel, men det kan bli det hvis folk begynner å hamstre, sier bestyrer på Boots Apotek Marit Rasch.

Det begynte med bestselgeren Paracet, så ble det innført begrensninger på blodtynneren Albyl E, som mange bruker. Og deretter insulin, som er livsviktig for diabetikerne. Dette som følge av stor økning i salget av medikamentene.

Derfor har Legemiddelverket innført begrensninger på utlevering.

For insulin innebærer det at apotekene ikke skal utlevere for mer enn én måneds forbruk av gangen. Det vanlige er at man kan hente ut insulin for tre måneder av gangen.

- Nå er det begrensninger på alle medisiner, sier Rasch.

- Vi ser på når man fikk utlevert sist og bruker skjønn i hvert enkelt tilfelle. Dette gjøres altså ikke fordi der er mangel på medinser nå, men for å unngå at det skal bli det og sikre at alle får medisinen de er avhegige av også framover. Vi får vareleveranse tre ganger i uken, understreker bestyrer på Boots Apotek Marit Rasch.