Rådhuset stenger dørene

Vega kommune melder i en pressemelding at alle kultur- og fritidsarrangementer avlyses i tråd med retningslinjene fra Helsedepartementet.

Gir et tilbud til barn av helsepersonell

"I Vega kommune ønsker vi å trygge befolkningen og spesielt de sårbare gruppene best mulig. I samråd med kommunelegen har kriseledelsen i Vega kommune vedtatt en rekke tiltak for å begrense smittespredning lokalt."

Helsedepartementet vedtok torsdag 12. mars å stenge skoler og barnehager fra og med samme dag og med 26. mars. Elever vil få undervisning og oppgaver de kan jobbe med via digital læringsplattform. De ansatte vil få lønn i perioden og forventes å være til disposisjon for arbeidsgiver.

Leder av barnehage og rektor ved barneskolen kommer til å sørge for at barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller andre kritiske samfunnsfunksjoner får et omsorgstilbud. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov.

Stenger rådhuset

Det settes umiddelbart begrensninger når det gjelder besøk og tilgang innenfor alders- og sykehjem, omsorgssenter og omsorgsboliger. Kun nærmeste pårørende får adgang. Det vil bli ført besøksprotokoll.

"Alle offentlige bygg, plasthallen, treningssentret, Folkets hus/kino og verdensarvsenteret vil være stengt for all aktivitet i samme periode. Rådhuset er stengt for besøkende. Kontakt kan skje via telefon og e-post."

Alle kultur- og fritidsarrangementer avlyses. Alle oppfordres til å unngå samlinger med flere enn 10 personer. Kommunen ber om at befolkningen unngår jobb- og fritidsreiser. Alle tjenestereiser for kommunalt ansatte innstilles inntil videre. Det presiseres at alle som har vært på reise utenfor Norden har hjemmekarantene i 14 dager med tilbakevirkende kraft gjeldende fra torsdag den 27 februar

"All kommunikasjon ut fra kriseledelsen skjer via ordfører, og befolkningen bes følge med på Vega kommunes hjemmeside."