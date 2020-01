Sømna Biogass gårdsdrift SA ble stiftet i dag

New Articles

Styringsgruppen som har jobbet med biogass i Sømna har invitert aktive gårdsbruk til stiftelsesmøte for Sømna Biogass Gårdsdrift SA. Møtet ble avholdt i dag, og resulterte i både et nytt selskap og 190 000 kroner i egenkapital.

Rande-nyvalgt styreleder

Nyvalgt styreleder Audhild Bang Rande, er glad for å ha fått tilliten til å være i førersetet for det nye selskapet.

-Det jeg ser at vi har faktisk stort engasjement rundt Biogass på Sømna. Det har mye å gjøre med omdømme for Sømna. De ser muligheten til å danne et biogass-anlegg, og det vil ha stor betydning for de som tegner andeler. Nå har vi ikke kommet til selve investeringsbeslutningen enda. Det skal vi ta videre nå, men det er godt å se at bøndene tar hendene på rattet selv. De skal drive prosessen videre, og at jeg har fått tilliten til være i førersetet på dette, er jeg veldig glad for, sier Bang Rande.

Utløser støtte fra Innovasjon Norge

Hun forteller at over 40 stykker møtte på stiftelsesmøtet

- Av disse har 38 tegnet seg som andelshavere i samvirkeforetaket vi har stiftet nå; det heter Sømna biogass gårdsdrift SA. Dette er et andelslag hvor hver enkelt tegner en andel på 5000 kroner. Det betyr at vi nå har endel andelskapital som vi kan bruke til å utvikle selskapet, sier Bang.

Midlene utløser også støtte fra Innovasjon Norge.

- Andelskapitalen utløser støtte fra Innovasjon Norge. Nå skal vi over i kommersialiseringsfasen, og får da støtte fra Innovasjon Norge til å lage forretningsplan og budsjett, pluss at vi må tilegne oss mer kunnskap som betyr at vi må kjøpe inn tjenester. Prosjektet er kalkulert til 700 000 kroner og vi håper å få dekket inn halvparten fra Innovasjon Norge sier Bang Rande.

Svarte på "Whats in it for me?"

Under stiftelsesmøtet deltok Knut Alsaker fra Norsk landbruksrådgivning.

"Whats in it for me" var spørsmålet han stilte, og viste hvordan biogass kan bli lønnsomt for bonden.

- Alsaker er en faglig ressurs vi kommer til å bruke mer. Han viste gjennom konkrete eksempler at biogassanlegget vil være økonomisk lønnsomt for andelshaverne. Her kan det være plussresultater på over 150 000 kroner for enkelt- brukere, sier Bang Rande.





Stiftelsesmøtet er bare begynnelsen. Det er fortsatt mulig å tegne andeler i det nye selskapet.

-Man kan helt klart tegne andeler, men det må være aktive gårdsbruk. Vi har også med oss aktører fra Brønnøy, og det er mulighet for flere av dem også. Vi ser muligheter innen en radius på rundt 20 km rundt Sømnesmyra. i nærheten av Tine, sier Bang Rande.









