Nordland fylkeskommune overtar ansvaret for kjøp av regionale flytjenester

New Articles

Nordland fylkeskommune overtar ansvaret for alle flyruter omfattet av ordningen med offentlig kjøp, FOT-rutene med ny kontraktsperiode fra 1. april 2022. Nå søker fylkeskommunen etter rådgiver innen luftfart.

– Det er veldig bra at Nordland fylkeskommune nå får overta ansvaret for kjøp av regionale flytjenester. Det gir oss mulighet til å se helheten i transporttilbudet i Nordland, og ta kloke beslutninger lokalt som vil gi god samferdsel i fylket, skriver samferdselsråd Bent-Joachim Bentzen (Sp) i en pressemelding.

Søknadsfristen er satt til 28. februar og rådgiveren vil jobbe med planlegging, innkjøp og kontraktsoppfølging av kollektivtrafikk.

– Det nye ansvarsområdet gir oss behov for å styrke vår kompetanse innen flytrafikk, og derfor går vi nå ut å søker etter en medarbeider med spesialkunnskaper på dette områder, sier fylkesråden.

Han tror også at ansettelsen kan være med å ytterligere styrke Nordland som et fylke med sterke flyfaglige miljø, som for eksempel Luftfartstilsynet, Forsvarets miljø og Widerøe.