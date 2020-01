Arbeiderpartiets partisekretær kommer til Vega

New Articles

Vega arbeiderparti inviterer kommunalt ansatte, folkevalgte, politiske partier, fagforeninger og øvrige interesserte til åpent temamøte om heltidskultur i kommunal sektor.

Partisekretæren taler

Møtet finner sted torsdag 23. januar på Folkets Hus på Gladstad og hovedinnleder er partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng. Hun er partiets øverste organisatoriske leder og har ansvaret for partiets sentrale kontor.



Vega Ap skriver i anledning temamøtet at altfor mange i Norge jobber deltid og får ikke faste jobber. For Arbeiderpartiet er flere hele, faste stillinger viktig. Det er bra for den ansatte, som får forutsigbarhet og stabilitet i sitt arbeidsliv, og det er bra for de som skal motta tjenestene, som får trygge og gode fagfolk i helse og omsorgsektoren.

Debattpanel

I tillegg til Stenseng skal ungdomstillitsvalgt Isabell Johansen Myrli fra Fagforbundet i Nordland holde et innlegg som har fått navnet «Heltid - hel livskvalitet».

Elin Støylen er leder for pleie- og omsorg i Vega kommune og skal fortelle om status for Vega kommune når det gjelder dette temaet. TIl slutt blir det paneldebatt med et rent kvinnelig panel bestende av Kjersti Stenseng, Isabell Johansen Myrli, Hilde Sprækenhus (leder i Vega Ap) og Elin Støylen. Ordstyrer under debatten er ordfører Andre Møller.