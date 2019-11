Helse nord-sjefen: - Registrerer flertall for Sandnessjøen

New Articles

– Jeg registrerer at det er flertall i styret i Helgelandssykehuset for en modell med ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn. Vi i Helse Nord RHF er godt opplyst i saken gjennom grunnlagsdokumentasjonen som Helgelandssykehuset har utarbeidet. Vi skal sette oss godt inn i vedtaket fra Helgelandssykehuset og grunnlaget for dette, når vi nå starter å forberede saken for styret i Helse nord RHF. Saken er utfordrende, og jeg skal bidra til et best mulig beslutningsgrunnlag for vårt styre, sier administrerende direktør i Helse nord RHF, Lars Vorland i en pressmelding.

Offentliggjøres 11. desember

Innstillingen fra Vorland vil offentliggjøres 11. desember, da saksframlegget sendes styret i Helse nord RHF. Det opplyses at helseforetaket inntil da ikke vil kommentere forhold i saken.

Helse Nord vil benytte grunnlagsdokumentasjonen som er utarbeidet av Helgelandssykehuset, og mener at saken er godt nok utredet og belyst.

Styret i Helse nord RHF har over lang tid vært bevisst på å holde seg oppdatert i saken, opplyses det i pressmeldingen. For å forberede seg ytterligere skal styret avholde styreseminar 5. desember. Vedtaket fra styret i Helgelandssykehuset vil bli redegjort for. Til styreseminaret er alle ordførere på Helgeland og Nordland fylkeskommune invitert. De er bedt om å komme med sine synspunkter på hvilken sykehusstruktur de ønsker.

Styremøte 18. desember

Styret i Helse Nord RHF skal behandle saken i styremøte 18. desember. Møtet holdes i Bodø og streames live på nett.