Møtte fylkesråden om tannklinikk: - To skritt i riktig retning

New Articles

Tannklinikken i Sømna er nedlagt. Men tømming av lokalene ble i begynnelsen av oktober stanset etter at det nye fylkesrådet, i sin nye politiske plattform, under kapittelet om folkehelse og tannhelse, tok inn setningen "Vi vil se på muligheten for at tannklinikken på Sømna skal bestå.".