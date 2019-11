Nå kan du lese alle BA siden 1920 som e-avis

New Articles

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket har Brønnøysunds Avis nå digitalisert alle avisutgivelser siden den første avisa 8. oktober 1920. Fra før har avisas abonnenter hatt tilgang på alle aviser som er utgitt siden 2010 i e-avis-arkivet. Nå er dette arkivet utvidet med 90 årganger og cirka 147.000 sider.

Søkbart

Det betyr at fra og med i dag, onsdag 13. november, har alle BA-abonnenter tilgang på absolutt alle utgivelser av BA siden starten for snart 100 år siden. Arkivet er søkbart, slik at man enkelt kan finne fram. Et søk på ditt eget navn kan for eksempel gi en overraskelse, da det er svært få sørhelgelendinger som ikke - på én eller annen måte - har vært i avisas spalter gjennom årene.

Digitaliseringsprosjektet er gjennomført i anledning Brønnøysunds Avis' hundreårsjubileum.

- Det er en stor glede å kunne presentere dette i vårt jubileumsår. Her ligger historien til Sør-Helgeland de siste hundre årene lett tilgjengelig, sier BA-redaktør Matti Riesto.

Oppslagsverk

Han mener det nå komplette digitalarkivet er et viktig verktøy både for fagfolk og lokalhistorisk interesserte.

- Avisen kalles historikernes kladdebok. Dette er hundre år med kildemateriale som leserne selv kan finne fram i via søk. Her vil både historikere, slektsforskere og den vanlige mann og kvinne ha mye å finne. Via vår e-avis-løsning et det nå tilgjengelig og søkbart i løpet av sekunder, som et levende oppslagsverk, sier Riesto.





