Redningsselskapet feiret ti-årsjubileum med sjø-show

New Articles

Redningsskøyta "Hans Herman Horn" og Helse Nords ambulansebåt kom på besøk for å feire det frivillige sjøkorpsets "Uni Helgeland" 10-årsjubileum i dag. En Sea King fra 330-skvadronen skulle komme fra Bodø for å delta, men ble forhindret. Markeringen ble derfor litt ampurtert for publikum på kaia som var samlet seg for å se. Men det ble show på sjøen, og folk flokket seg etterpå for å få en titt inn i båtene og prat med mannskapet. Blant dem var Brit Sissel Klungtveit.

-Ungene ville hit, så her er jeg. Når jeg først er her så vil jeg si at det er en utrolig viktig jobb redningsselskapet gjør, sier Klungtveit inne i redningsskøyta "Hans Herman Horn.





Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon. Vår visjon er «Ingen skal drukne».

Våre 1 500 redningsmenn og -kvinner bemanner 52 redningsskøyter langs hele kysten og på de to største innsjøene. Vi er som regel de første på stedet når uhellet er ute.