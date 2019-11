Brønnøyprofessor fikk 6,5 millioner til forskningsprosjekt

New Articles

Under Kreftforeningens årlige forskningstildeling, Open Call, ble det nylig delt ut nærmere 100 millioner kroner av innsamlede midler til norsk kreftforskning. I år var det 15 prosjekter som får støtte, opplyser Kreftforeningen i en pressemelding.

Kreftforsker og professor Harald Stenmark fra Brønnøysund er prosjektleder for ett av prosjektene som har fått støtte. Stenmark og hans forskningsgruppe på 14 personer har fått 6,5 millioner kroner i støtte over tre år til prosjektet "Kartlegging av mekanismer for avfallsstoffene (lysosomene) i cellen".

Stenmark er ph.d. og professor ved Oslo universitetssykehus, direktør for Senter for kreftcelle-reprogrammering og avdelingsleder for Molekylær cellebiologi ved Kreftforskningsinstituttet.

I prosjektbeskrivelsen står følgende om arbeidet som gjøres:

"Kreftceller er annerledes enn vanlige celler og disse forskjellene kan utnyttes i kreftterapi. En forskjell er at kreftcellenes avfallsstasjoner har større risiko for å bli ødelagt enn avfallsstasjonene i friske celler. Når avfallsstasjonene ødelegges, skades cellene og det finnes derfor egne reparasjonsmekanismer for dette."

Forskerne i Stenmarks gruppe skal undersøke reparasjonsmekanismen (Lysofix) til avfallsstasjonene og prøve å lære mer om hvordan mekanismen kan settes ut av spill.

Ifølge Kreftforeningen kan resultatene fra prosjektet bidra med kunnskap for arbeid med å forsterke effekten av legemidler som skader kreftcellens avfallsstasjoner.

- Slik vil mer målrettede behandlinger kunne utvikles og føre til både mer effektiv behandling, men også færre bivirkninger ved behandlingen, står det i pressemeldingen.