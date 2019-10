Nå er det liv i FM-nettet på Sør-Helgeland igjen

New Articles

Radio Nord-Norges direktør og redaktør Jitse Buitink besøkte Brønnøysunds Avis rundt månedsskiftet september/oktober for å fortelle at de starter opp sendinger over FM-nettet på frekvens 104.5 fra senderen på tårnskola i løpet av oktober. Det er satt opp ny hovedsender og Radio Nord-Norge har overtatt konsesjonen som Radio Sør-Helgeland tidligere benyttet. Hvor langt signalet når gjenstår å teste, men FM-kanalen har forhåpninger om å nå de fleste på Sør-Helgeland på sikt.