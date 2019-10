Telefonlinjene til Sømna kommune er nede

New Articles

Det forteller konsituert kommunedirektør Ben Andre Graven.

- Vi har slitt hele uken, men nå virker det som vi er helt nede med alle linjer, sier Graven.

Det inkluderer legekontoret.

- De som trenger å komme i kontakt med lege kan ringe det 116117. Det er et nasjonalt nummer som gjør at man blir satt over til nærmeste legevaktsentrale. Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113, sier Graven.

Operatøren er i gang med feilsøking.

- De har satt seks mann på saken, så vi håper det blir rettet opp iløpet av ettermiddagen, sier Ben Andre Graven.