Sømna-duo diltet raskest i Hommelstø

29 deltakere fordelt på ti konkurransklasser stilte på starstreken i Hommelstødilten lørdag.

Lasse Blom var raskest av alle i langløypa på 6 km. Sømna-løperen ble klokket inn til 18.20.

- Bra å kjenne at kroppen fungerte og avslutte sesongen bra. Spesielt fornøyd etter at jeg måtte bryte 10.000 m på Sømna stadion sist helg. Tida er bare tre sekunder bak det beste jeg har gjort der, som vel var løyperekorden, sier Blom.

Han vant tre sekunder foran lagkamerat Kjell Arne Trælnes.

- Kjell Arne sa han var i bra slag i og da var det ekstra godt å slå ham. Han fikk ei luke etter 4 km og jeg ga nesten opp, men henta ham helt på tampen. Han tok nok ikke i så mye siste 2-300 metrene der det er en bratt bakke, fordi han sparte seg til Hytteplanmila neste helg, kjent som Norges raskeste 10 km. Det synes jeg er merkelig, for Kjell Arne har jo uttalt: «Ingen husker hvem som har best tid, det er løyperekorder som gjelder». Det er fiendene mine som definerer måla mine og for meg betyr løyperekorder alt fremover nå, sier Lasse Blom med et glimt i øyet.

Mabel Amundsen var raskest på damesiden. Byåsen-løperen vant juniorjenteklassen med tiden 23.41.



Mosjonsklassen besto av 19 store og små, så totalt samlet Hommelstødilten 47 deltakere.

Dette var det syvende løpet i Sør-Helgeland løpskarusell. To løp gjenstår etter helgen:

Lør 2. nov: Brønnøysund Criterium

Lør 23. nov: Viksjøen rundt





HOMMELSTØDILTEN 12.OKTOBER 2019

Jenter t.o.m. 14 år (J1) 6km

1. Marte Knoph 28.53 BIL

Jenter 15-19 år (J2) 6km

1. Mabel Amundsen 23.41 Byåsen Ski

2. Maria Knoph 29.51 BIL

Damer 20-49 år (D1) 6km

1. Anta Rossland 25.40 Torsdagsklubben

Damer over 49 år (D2) 6km

1. Ragnhild Solli 27.06 Sømna

2. Ingrid Stokke 31.02 Hilstad

Gutter t.o.m. 14 år (G1) 800m

1. Johannes Dahle 05.30 Sømna

2. Jørgen Dahle 05.31 Sømna

Gutter t.o.m. 14 år (G1) 3km

1. Amund Reinfjord 14.28 Sømna

2. Andreas Leander Olsen 14.54 Sømna

3. Adrian Olsen 16.39 Sømna

Gutter t.o.m. 14 år (G1) 6km

1. Emilian Westerberg Flostrand 28.55 Byåsen

2. Ailo Westerberg Flostrand 37.45 Byåsen

Gutter 15-19 år (G2)

1. Antonius Amundsen 21.14 Byåsen Ski

Herrer 20-49 år (H1)

1. Lasse Blom 18.20 Sømna

2. Kjell Arne Trælnes 18.23 Sømna

3. Tommy Thrana 20.27 Helgelandskraft

4. Rolf Jørgen Bredesen 20.37 Sømna

5. Eirik Johansen 21.01 BIL

6. Nils Andre Reinfjord 21.16 Sømna

7. Andreas Dahle 21.39 Sømna

8. Rune Knoph 24.05 BIL

9. Idar Flostrand 24.48 Sømna





Herrer over 49 år (H2)

1. Leif Magne Øvrebust 23.17 Sømna

2. Werner Reinfjord 24.18 Sømna

3. Steinar Lilleås 24.37 Torsdagsklubben

4. Roy Rørmark 27.37 Sømna

5. Ernst Fjellstad 31.00 Sømna





Mosjon

1. Tom Ivar Olsen Sømna

2. Ann Helen Johansen Sømna

3. Steinar Westerberg Sømna

4. Karoline Westerberg Sømna

5. Hilde Skogmo Løpejentan

6. Ragnvald Seim Sømna

7. Judith Lorentzen Sport1

8. Brynhild Larsen Sport1

9. Arne Richard Rørmark

10. Emil F. Dahle Sømna

11. Alf Dahle Sømna

12. Arnfinn Torgnes Torsdagsklubben

13. Svein Lillefjell Sømna

14. Unni Lillefjell Sømna

15. John Drevland Hilstad

16. Rakel Blom Sømna

17. Alf Trygve Nielsen Hilstad

18. Anders Stokke Hilstad

19. Geir Lien Hilstad

Arrangør: Hilstad IL