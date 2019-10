New Articles

Pål Arne «Paco» Johansen forlenger avtalen med NFF fram til sommeren 2023, og får et utvidet ansvar i årene som kommer. Det opplyser Norges Fotballforbund (NFF) på sine nettsider.

Paco», som tok Erling Braut Haaland og resten av Norges G19 til EM i 2018 og VM for U20 året etter, skal fortsette som landslagstrener i segmentet G18/19/20, men går nå også inn som fagutvikler i eliteavdelingen.

- Det er en klar ambisjon for oss i NFF Elite å videreutvikle oss som et ledende kompetansemiljø innen internasjonal fotball, og derfor er vi glade for at «Paco» har valgt å bli hos oss i de neste årene, sier elitedirektør Lise Klaveness til NFF.

Pål Arne «Paco» Johansen peker først og fremst på to ting som avgjørende for at han valgte å gå videre i NFF.

- Den første, og viktigste, er den fantastiske spillergruppa og ditto trenerteam og støtteapparat på G18-landslaget som jeg har jobbet sammen med i hele år. De inspirerer meg, og er en herlig gjeng å være leder og trener for. Allerede i neste uke skal vi ut å spille EM-kvalifisering sammen, og det ser jeg veldig frem til. Den andre grunnen til at jeg nå har sagt ja til en kontraktsforlengelse, handler om det gode fagmiljøet som er i ferd med å vokse frem i eliteavdelingen i NFF – og vår felles ambisjon om å gjøre det stadig bedre i møtet med det internasjonale konkurransebildet vi står midt oppi, sier Johansen.

Han vil jobbe for å gjøre Norge til et bedre land for de som har ambisjoner på fotballbanen.

- Selv har jeg en visjon om at dersom du er en gutt eller ei jente som har lyst til å bli en topp, internasjonal fotballspiller, så skal det være en fordel å komme fra Norge. Mye godt arbeid både i klubbene og i forbundet de siste årene har gjort at vi er på vei dit. Samtidig gjenstår det en god del jobb før vi systematisk produserer spillere på et høyere nivå enn de fleste av de landene vi konkurrerer med i Europa, sier Johansen.