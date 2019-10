Mossleth om registerkutt: - Regjeringa vil at Helgelandskysten skal blø ut

New Articles

Senterpartiets stortingsrepresentant Siv Mossleth mener bemanningsreduksjonen som er skissert ved Brønnøysundregistrene er et ledd i en plan fra regjeringen.

Klassekampen: - Mellom 50 og 60 må gå ved Brønnøysundregistrene Direktør Lars Peder Brekk bekrefter alvorlig økonomisk situasjon, men antall ansatte kommer ikke fra ham.

- Først fjerner regjeringa Altinn fra Brønnøysundregistrene. Når vil de fjerne arbeidsplasser fra Brønnøysund også. Målet om å sentralisere Norge er mål nummer en for denne regjeringa. Det ser ut som om regjeringa vil at Helgelandskysten skal blø ut og dø først.

Mossleth viser til sammenslåingen av Altinn og Difi som et eksempel.

- Jeg påpekte at utarmingen av Brønnøysundregistrene ville starte når Altinn ble lagt inn under Difi. Regjeringas ministere prøvde å berolige de ansatte, men nå ser vi at arbeidsplassene også forsvinner, sier Mossleth som lover å ta tak i saken.

- Når statsbudsjettet legges fram mandag skal dette være en prioritert sak å følge opp.

