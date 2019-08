Trening, trygghet og trivsel for førsteklassingene ved Nordhus skole

New Articles

Det var nydelig augustvær da 21 spente førsteklassinger ble fulgt til sin første skoledag ved Nordhus skole av foreldre og enkelte besteforeldre.

Lite med søvn i natt

- Jeg har nesten ikke sovet i natt fordi jeg gleder meg sånn og er så veldig spent, sier førsteklassingen Erik Elias Knutsen til BA.

På spørsmål om hva han skulle bli når han blir stor, kom det kort og kontant - Vet ikke!

Ønsket velkommen med bokstaven T

T var første bokstav som førsteklassingene ved Nordhus skole fikk servert av rektor ved Nordhus skoles lille velkomsttale.

Trening, trygghet og trivsel var de sentrale ordene som rektor gav til de nye førsteklassingen ved Nordhus skole.

- Trening, fordi vi kan lære via aktivitet.

- Trygghet, fordi det er da lettere å lære.

- Trivsel, fordi både voksne og barn skal trives på skolen.

Faddere

Alle førsteklasssingene får egne faddere.

- Dere vil alle få egen fadder, som kan hjelpe dere med alt mulig, som f.eks å knyte sko og å finne rett klasserom, meddeler rektor til de forventningsfulle førsteklassingene.

- Vi her ved Nordhus skole er som et stort fotballag, hvor barna er like viktige som de voksne, sier Brun entusiastisk.

Bygge relasjon tidlig

- Vi har endel aktiviteter tidlig i skoleåret for å skape gode relasjoner mellom elever og lærere. Blant annet skal vi til stranda ved Torghatten, sier rektor Brun.

- Dugnader er også endel av relasjonsbyggingen. Det sitter masse kompetanse blant foreldregruppen og det er viktig for barna å se lærerne i en annen setting og da i godt samarbeid med foreldrene, sier Brun.

Kulturbygging

- Det må være kortest mulig vei fra ord til handling. Ungene merker det. En god kultur bygges ikke over natten, men tar tid, sier en smilende og fornøyd rektor Ståle Brun.