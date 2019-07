Progtastisk av Misplaced Childhood Revisited

New Articles

At det har vært sådd musiker-frø her i vår deilige og vakre del av landet gjennom årtier vet vi. Det er så deilig å høste av de søte og gode musikkfruktene som uventet kommer ut av det store intet for en heldig musikkanmelder. Misplaced Childhood Revisited er en slik frukt. Velbalansert sødme med en perfekt blanding av søtt og surt.