Fata Morgana - The Fire

Det tok litt tid før jeg skjønte at Publiners-vibbene jeg fikk av låta var fordi den faktisk var en cover av Publiners - Bålet. I utgangspunktet en fin låt og Vegard Benjaminsen og hans kumpaner har gjort en god jobb med å gjøre den til sin egen. Stemninga er umiskjennelig flott og fin. Følelsen jeg fikk av originalen er beholdt og etter vedvarende lytting til denne versjonen, så må jeg si meg llettere imponert.

Vegard Benjaminsens røst passer som hånd i hanske til denne stadionrock-varianten av Publiners sin låt. Thomas Iversen gjør en stødig jobb bak trommene. Bassen trakteres av Are Bendiksen og han gjør seg definitivt ikke bort med denne prestasjonen. Riff-minister Andre Rottem gjør en flott figur på gitar og vil neppe gi Morten Horn og Arnt Strømsnes verken mareritt eller tannpine med sin tolkning.

Produksjonen som er foretatt av Trond-Viggo Solås sitt Sørneset Produksjon AS passer låta godt og atskillig bedre enn tidligere Fata Morgana utgivelser. Det jeg personlig savner generelt fra Fata Morgana er et større "Trøkk". Det blir litt tynt. Jeg vil ha litt ekstra fløte i suppa og jeg vil ha litt mer hår på brystkassen, for å si det på den måten.

Låtvalget må uansett sies å være vellykket og den vil nok gjøre seg fra hovedscenen under årets Roots.

Terningkast 4