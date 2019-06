Ambulansefly i Brønnøysund ute av drift fra mandag

New Articles

Det vil gi Helgelandssykehuset noen begrensninger på å få evakuert pasienter til et høyere omsorgsnivå.

- Vi må påregne mer ventetid enn normalt på fly. Luftambulansetjenesten HF overvåker situasjonen og har tiltaksplan på å øke beredskapen hvis nødvendig, skriver Helgelandssykehuset i en pressemelding.

Like etter midnatt mandag 1. juli overtar flyselskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (Babcock) flyberedskapen ved alle syv ambulanseflybaser. Da blir alle ambulanseflyene skiftet ut med nye. Samtidig skal 91 av dagens piloter i Lufttransport AS bytte arbeidsgiver og starte i Babcock.