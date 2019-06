Skal springe Floaksla opp i uniform under helgens motbakkeløp

New Articles

Vega camping Floaksla opp, som er det offisielle navnet på motbakkeløpet, er en del av Trollfjelltrippelen, som består av tre motbakkeløp. Løpet blir arrangert av Vega IL i samarbeid med Vega camping.

Tøff tur

Floaksla har en stigning på 250 høydemeter, med en løype på 2.760 meter. Initiativtaker til løpet, Ulf Rakvaag, er spent på helgens løp.

- Jeg håper at mange stiller opp uansett vær, sier Rakvaag.

Løpet starter sent lørdag kveld, slik at deltakerne går i mål under midnattsolen.

- De som vil gå opp starter litt før. Da blir det en god gjeng på toppen som tar imot de som løper med heiarop og flagg, forteller Rakvaag.

Folkehelseprosjekt

Rakvaag ønsket å etablere et idrettsarrangement lett tilgjengelig for alle. Prosjektet er ment å være et tiltak for en bedre folkehelse.

- Ideen fikk jeg i fjor. Jeg ønsket å opprette et lavterskeltilbud, lett tilgjengelig for de som vil være med, forklarer Rakvaag.

I fjor deltok litt over 50 stykker i motbakkeløpet. I år håper initiativtakeren at enda flere blir med.

- I fjor kom det og deltagere fra fastlandet. Særlig var det mange fra Sømna som kom. I år har jeg blitt lovet at flere fra fastlandet skal komme, sier Rakvaag.

Etter løpet blir det suppe og brød til deltagere og frivillige.

- Det blir et kult arrangement, med gode premier. Vi vil kåre to vinnere sammenlagt, forteller Rakvaag.