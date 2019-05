Her er de nye ambulansflyene

New Articles

Jetfly av typen Cessna Citation Latitude ankom Norge fra fabrikken ved påsketider. Daglig leder Marius Hansen i Babcock Scandinavian AirAmbulance, er glad for at flyet nå er på plass i Norge.

- Fantastisk fly

- Dette er et fantastisk fly som med sin fart, rekkevidde og kapasitet raskt kan bringe opp til fire behandlere og mye medisinskteknisk utstyr til alle kanter av landet, inkludert Svalbard, sier Marius Hansen i ei pressemelding.

– Luftambulansetjenestens nye jetfly skal normalt kunne operere fra lufthavnene både i Sandnessjøen og i Brønnøysund. Altså 1199 meters baner, opplyste Knut Haarvik, som er kommunikasjonsrådgiver i helseforetaket Luftambulansetjenesten HF til Helgelands Blad ved en tidligere anledning.

Nye propell-fly

Det mest brukte flyet på Helgeland vil bli en oppgradert versjon av flyene som brukes i dag. Det nye propellflyet heter Beech B250, som er utstyrt med det siste av navigasjons- og flysikkerhetsutstyr, og kan lande på alle flyplasser i det norske kortbanenettet.

Etter at flyet var ferdigstilt på fabrikken i USA, ble det fløyet over til Sveits, hvor det fikk medisinsk innredning. Fra Sveits gikk turen til Chester i England for klargjøring, og torsdag denne uka gikk turen over Nordsjøen til Gardermoen.

96 av 98 piloter har sagt ja til Babcock Om ett år skal Babcock Scandinavian AirAmbulance ta over ambulanseflytjenesten. Nå er det klart at samtlige piloter blir med videre, med unntak av to som går av med pensjon.