Politiet advarer

New Articles

Politiet i Nordland melder mandag at de har fått melding om at det fra mange bygg i Sandnessjøen, både private og næringsbygg, henger mye istapper fra tak.

- Vi minner samtidig om det ansvar byggeier eller den ansvarlige har. Vær forsiktig, skriver politiet.

Jurist Marius A. Rød sier til Aftenposten at gårdeiere må ha gode rutiner for nødvendige tiltak for å unngå skader.

- Videre har vi bestemmelser om gårdeieransvaret både i plan- og bygningsloven og lokale politivedtekter, som regulerer gårdeiers plikter for å unngå skade på folk og eiendom, påpeker han.