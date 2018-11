Fylkesrådet har satt Holm ferjeleie og Brønnøysundbrua i budsjettet

New Articles

I dag la fylkesrådet i Nordland fram sitt forslag til Økonomiplan 2019-22 og budsjett 2019.

Der er det satt av midler til flere trafikktiltak på Sør-Helgeland:

Holm ferjeleie

Det er satt av 30 millioner kroner i 2022 til oppstillingsplass ved Holm ferjeleie.

"Prosjektet skal bidra til økt trafikksikkerhet og fremkommelighet gjennom å etablere bedre oppstillingsplasser, parkeringsplasser, kollektivløsning, servicebygg og elektrifisering av sambandet. De totale kostnadene for prosjektet er beregnet til 65 mill. kr, men inneholder fortsatt en høy grad av usikkerhet. Prosjektet har en oppstartbevilgning på 30 mill. kr i 2022", heter det i dokumentet.

Vennesund ferjeleie

Til Vennesund ferjeleie er det satt av 18 millioner kroner i 2019.

"Nytt ferjemateriell settes inn på sambandet våren 2020, dagens fendervegg må derfor forlenges. I tillegg er det registrert behov for utdyping rundt og ved ferjebåsen. Tiltaket er grovt anslått til 13+5 mill. kr."

Brønnøysundbrua

Til utbedring av Brønnøysundbrua er det satt av 42 millioner kroner, fordelt på 10 millioner i 2019, 10 millioner kroner i 2020 og 31 millioner kroner i 2021.

"Brua fra 1979 har store behov for rehabilitering. Den må beskyttes mot korrosjon på armering. På deler av brukonstruksjonen har korrosjonen kommet langt og skjer med høy hastighet. På Brønnøysundsidene er det fare for at bestanddeler kan falle ned over et industriområde der det foregår ferdsel. Hvis tiltak ikke iverksettes innen tre år, vil skadeutviklingen fortsette og utgiftene til rehabilitering øke.", står det i økonomiplan/budsjett.

- Offensivt budsjett

Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen mener budsjettet er et offensivt investeringsbudsjett - til tross for stadig trangere økonomiske rammer.

- Det sier seg selv at når vi opplever kutt i overføringene fra staten på 459 millioner kroner over noen få år, så må vi kutte kostnader. Denne omstillingen vil merkes i alle deler av fylkeskommunen. Men på tross av disse kuttene investerer vi offensivt for framtiden, sier han i fylkets pressemelding.

- Eksempelvis setter vi av én milliard kroner ekstra til fylkesveiene, i tillegg til at vi i samme periode investerer 1,3 milliarder kroner til skolebygg i fylket. Et tredje viktig punkt er at vi tar viktige steg mot et grønnere Nordland.

Bli med samferdselsråden på tur langs dårlige fylkesveier Holm, Vennesund, Dalbotn, Skogmo og Velfjord sto på timeplanen da samferdselstoppene skulle beskue «dårlige fylkesveier».

Holm ferjeleie utsatt igjen Fylkeskommunen har utsatt prosjektet med å lage oppstillingsplasser

Kjempekø på Holm Én ferje i drift på Vennesund-Holm, og nå starter fellesferien.