Håndballfest i idrettshallen

– Håndball er en kul idrett som vi har drevet med i mange år. Målet må være å komme på landslaget og bli proff på en av de beste lagene i Norge.

Det sier de tre håndballtalentene Johannes Neuberg Rødli, Mariss Plume og Andreas Holm Høyvik til Brønnøysunds Avis under idrettslagets interne turnering i idrettshallen lørdag formiddag. Rundt 50 barn fra Brønnøysund og Sømna fikk testet ferdighetene mot hverandre, i det som er et arrangement hvor håndballgleden var i fokus.

Men på spørsmål om hva de liker best med håndballen var guttene samstemte.

– Det er egentlig fotball vi liker best. Hvis vi kunne velge hadde vi valgt fotballen foran håndballen. Akkurat nå er det veldig morsomt å drive med håndball, så får vi se hva som skjer når vi blir eldre, men de største drømmene ligger på fotballbanen, sier trioen.

Økende interesse

Ildsjel og håndballtrener i BIL Frank Bjortjønnli (Kid) har vært en del av håndballmiljøet i en årrekke, både som spiller og trener. Han er tydelig på at håndball er en idrett som kommer i andre rekke hos de fleste barna i distriktet, men ser at idrettens popularitet stadig øker.

– Håndball blant jentene har vært meget populært siden slutten av 80-tallet. Det har vært en helt annen rekruttering, mye på grunn av alle norske profilene som har vært tydelig i media i mange år. Det har vært et annet miljø blant jentene enn hos guttene, men nå er også herrehåndballen i ferd med å få bredere fotfeste, sier han og sikter til herrelandslagets gode prestasjoner de siste årene.

Herrehåndballen i landet har lenge måtte finne seg i å være i skyggen av kvinnelandslaget som har vunnet det som er å vinne av internasjonale turneringer. De siste årene har herrene gjort seg bemerket med gode prestasjoner både i VM og EM, noe som har skapt en voldsom interesse blant folket.

Nye profiler

Bjortjønnli kan nå se at interessen også har ankommet den yngre generasjonen lokalt.

– Det har selvfølgelig mye å si at det nå kommer nye profiler som barna vet hvem er. Det er liksom kult å drive med håndball også, sier han.

Den erfarne håndballmannen forteller at gutter som driver med håndball også holder på med fotball. Tidligere har fotball vært «det store», men nå merker han at håndballen stadig tar mer oppmerksomhet.

– Det handler om å bygge en kultur. Nå kan vi tilby en mer kompetanse på trenersiden slik at organiseringen rundt ungene blir bedre. Mange av oss som er trenere har selv drevet med håndball, og dermed kan legge opp mer innholdsrike treninger. Forhåpentligvis gjør det at tilbudet blir bedre, sier Bjortjønnli.

– Fysikk er nøkkelen

10-åringene Johannes, Mariss og Andreas har drevet med håndball siden seksårsalderen, og mener selv at framgangen har vært stor. Ifølge håndballtalentene er det spesielt én egenskap som er viktig.

– Fysikk. Fysikk er veldig viktig i håndball. Har du det kan du skyte hardt, og være tøff i forsvar. I tillegg må man være hurtig, sier guttene.

Mariss vokter buret, mens Johannes og Andreas sørger for at ballen settes i motstanderens mål. De to utespillerne benytter anledningen til å skryte av sin målmann.

– Mariss er den beste keeperen vi vet om. Han er veldig god, og kan bli veldig god når han blir eldre, sier Johannes og Andreas.

Den interne turneringen arrangeres av BIL og er for gutter og jenter i alderen 9-10 år. Det telles ikke mål, fokuset er på det sosiale.

– Det er seks dager i løpet av sesongen hvor vi samler barna til interne turneringer. Det er en arena hvor ungene kan bli kjent med håndballen, og finne gleden med idretten, sier Bjortjønnli.