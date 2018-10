Om å sette tæring etter næring

Det at andre er med å ta kostnadene av Lille Brønnøya betyr ikke at det er gratis for kommunen. Eller at det er verdt kostnaden.

Skolene i Brønnøy, med klassetrinnene slik de er i dag, ser ut til å være reddet. For denne gang. Men, hva er oddsene for at de samme kuttforslagene dukker opp igjen til neste år, eller neste der igjen? Eller om tre-fire år? Er det det som er ”syklusen” her i Brønnøy?

For, selv jeg som ikke er herfra har jo sett disse, samme, forslagene noen ganger nå, og lurer, som så mange andre på, når er det nok.

Hva er det denne kommunen driver med? Tilsynelatende føler ledelsen her at de, fortsatt, har penger til kultursatsing i form av bro og fancy uteområde, samtidig som nedleggelsesspøkelset jevnlig henges over byens skoler og barnehager.

Kommunen har viktigere oppgaver å ta seg av, og det er i tillegg til skole og barnehage for barna blant annet et verdig tilbud til de eldre og pleietrengende. Fine, og kulturelt berikende, uteområder får vente til de viktigere oppgavene er ivaretatt.

Som bosatt på Nordhus, med en datter på seks, så er skolen her ute antageligvis den viktigste grunnen til at vi bor akkurat her. Denne siden av brua er en fantastisk plass for barn å vokse opp, med skolen og to flotte barnehager som binder folk sammen, og gir barna, og oss andre, trygghet og forutsigbarhet, så sant dette ikke trues rundt hver eneste politiske sving.

I tillegg er vel Nordhus den delen av byen med størst potensial for befolkningsvekst, hvis en så skakkjørt kommune overhodet klarer å trekke til seg nye innbyggere. Enten i form av tilflytting, eller «egenproduksjon».

Et første skritt for å gjøre kommunen egnet til dette er å være nettopp forutsigbar, og la folk ha primærtilbudene i fred!

Før en kan bruke penger på «tant & fjas» så må en tenke på de viktigste oppgavene, og trygge oppvekstvilkår er en av disse.

Ingen kommer til å velge Brønnøy som bosted fordi de har en fin gangbru til ett gresskledd nes. Men, folk kan finne på å velge Brønnøy som bosted hvis vi kan skilte med gode oppvekstvilkår for barna våre.

Birgitte Brattebø

Styremedlem

Brønnøy Frp