Lisbeths strikkeskjerf innbrakte 66.666 til TV-aksjonen

Tidligere fiskeriminster og stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen auksjonerte bort det oransje skjerfet hun strikket, på Sjømatrådets Torskefiskkonferanse i Tromsø torsdag.

- Da jeg skulle fly fra Brønnøysund til Tromsø sist onsdag, var jeg innom Ullbuksa i Brønnøysund for å kjøpe garn til oransje skjerf. For hvert garnnøste går 5 kroner til Kirkens Bymisjon. Mens jeg satt på flyet ramlet ideen om å auksjonere bort skjerfet under middagen på Torskefiskkonferansen, forteller hun.

Bestyrede reder i partsrederiet Gayser senior ANS, Ståle Otto Dyb fra Giske på Sunnmøre, vant auksjonen med det nette bud av 66.666 kroner.