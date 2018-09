Topp fire i Brønnøy Høyre tar ikke gjenvalg

New Articles

Brønnøy Høyre er i gang med nominasjonsprosessen til neste års valg. Partiet skriver i en pressemelding at de fire toppkandidatene fra forrige valg har varslet nominasjonskomiteen om at de ikke tar gjenvalg.

Det betyr at Paul Birger Torgnes (1. plass på lista i 2015), Trine Engen (2.), Synnøve Lilleli (3.) og Tor Togvær (4.) ikke blir med videre.

- Disse fire har varslet nominasjonskomiteen at de ikke er aktuelle på listen i 2019 og jobben starter nå med å bygge et nytt lag, kommenterer Erik Gjemble. Han er leder for nominasjonskomiteen, som også består av Kurt A. Nilssen og Anne Trondsen.

Partiet innstiller til liste på møte 24. september og velger endelig ordførerkandidat 15. oktober. Resten av valglista innstilles det til på møte fredag 21. desember, og så vedtas den endelig mandag 14. januar.

Utarbeidelsen av partiprogram ledes av styret. Den starter i oktober og avsluttes tidlig i februar 2019.

Lilleli skal lede Høyre, overtar etter Torgnes Paul Birger Torgnes går av som gruppeleder for Høyre i kommunestyret.