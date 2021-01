Helgelending får 20 millioner til jordmorprosjekt

Dødsfall

– Jeg har søkt om 20 millioner kroner til å gjennomføre et forskings- og utviklingsprosjekt i Palestina og Ghana, fortalte Berit Mortensen på et møte i Sandnessjøen i høst. Da ventet hun fortsatt på svar på søknaden. Det forelå rett før jul. 18. desember skriver assisterende direktør i Norad, Solbjørg Sjøveien, og seniorrådgiver Signe Marie Breivik til storbyuniversitetet OsloMet og Berit Mortensen at Direktoratet for utviklingssamarbeid vil finansiere arbeidet.