En leilighet i Gamle Skaravei 92A, leil. H0101, i Sandnes kommune er solgt for 3.220.000 kroner. Boligen ble bygget i 2002 og er på 66 kvadratmeter, hvilket gir en kvadratmeterpris på 48.788 kroner.

De siste ti årene har eiendommen hatt seks eiere. I september 2021 ble eiendommen tinglyst solgt for 2.850.000 kroner. Det betyr at boligen har steget 13 prosent i verdi på litt over to år.

Trygve Hagetrø Sanden er selger av leiligheten, og eierskiftet ble registrert 20. november.

1680 salg i Sandnes

Salget av Gamle Skaravei 92A er det 881. registrerte leilighetssalget i Sandnes de siste tolv månedene. Snittprisen er 45.520 kroner pr. kvadratmeter. Snittet i hele Sandnes i siste kvartal er 38.850 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Dette er de fem dyreste bolighandlene i Sandnes de siste tolv månedene:

Telthusveien 18, 712.250.000 kroner Frafjordgata 3, 14.250.000 kroner Hanaveien 14, 13.800.000 kroner Hanaveien 16A, 13.490.000 kroner Gamle Austråttvei 14, 13.200.000 kroner

De siste tolv månedene er det solgt 108 andre boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest blant disse var Gamle Austråttvei 14, som gikk for 13.200.000 kroner.

Gamle Skaravei 92A: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Earth. Den viser nabolaget til solgt eiendom. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse.

Slik er prisene i Sandnes nå

Prisene for boliger i Sandnes sank med 1,20 prosent siste kvartal, ifølge Eiendom Norges tall. I snitt må kjøper ut med 38.850 kroner pr. kvadratmeter.

Det ble i løpet av 3. kvartal lagt ut 405 boliger for salg i Sandnes. 355 boliger ble solgt. Det er seks flere solgte og ti færre lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 27 dager før en handel ble fullført.

Boligene i Sandnes gikk i snitt for 1,20 prosent mer enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.

Topp ti-salg siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Sandnes kommune de siste 30 dagene.