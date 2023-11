En leilighet i Ladebekken 15, leil. H0902, i Trondheim kommune skiftet eier 22. november i år.

Tidligere eier er Lilleby Eiendom AS. Kjøper er Medvind Kapital AS. Eiendommen ble kjøpt for 4 900 000 kroner. Boligen ble bygget i 2021 og er på 56 kvadratmeter, hvilket gir en kvadratmeterpris på 87 500 kroner.

3936 salg i Trondheim

De siste tolv månedene er det solgt 570 andre boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest blant disse var Hans Finnes gate 12A, som gikk for 25 250 000 kroner.

Slik utvikles prisene i Trondheim nå

Prisene for boliger i Trondheim falt med 0,70 prosent i oktober, ifølge Eiendom Norges tall. Samlet for Midt-Norge falt prisene med 0,70 prosent.

I snitt måtte du ut med 54 494 kroner pr. kvadratmeter i Trondheim, mot 40 153 kroner for hver kvadratmeter samlet for Midt-Norge.

Det ble i løpet av oktober lagt ut 485 boliger for salg i Trondheim. 409 boliger ble solgt. Det er 38 færre solgt og 60 færre lagt ut sammenlignet med oktober året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 41 dager før de ble solgt i Trondheim. Tilsvarende tall for Midt-Norge var 47 dager.

Her er topp ti salg tinglyst siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Trondheim kommune de siste 30 dagene.

Skavlans veg 24A, 16 000 000 kroner Repslagerveita 2B, 29. seksjon, 13 566 000 kroner Roald Amundsens vei 7, 13 200 000 kroner Gunnlaugs vei 10B, 13 150 000 kroner Brattvollvegen 13A, 13 000 000 kroner Ingrid Kiærs veg 9, 13 000 000 kroner Ladebekken 15, leil. H1101, 12 300 000 kroner Breidablikveien 22, 12 000 000 kroner Stokkåsen 81, 11 490 000 kroner Skyåsvegen 44, 11 150 000 kroner

Ladebekken 15, leil. H0902, er nummer 176 på denne listen.