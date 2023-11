Et hus i Grytdalsveien 163 i Singsås skiftet eier 21. november i år.

Tidligere eier er Hanne Berit Troøien. Kjøper er Joris Balasevicius. Eiendommen ble kjøpt for 250 000 kroner. Eneboligen har et areal på 125 kvadratmeter.

Andre salg i nabolaget

Dette er det andre boligsalget i nærområdet det siste året.

Et hussalg i nærhet ble også registrert for elleve måneder siden. Prisen for eiendommen i Rørosveien 1886 ble 675 000 kroner.

Slik utvikles prisene i Trøndelag nå

Prisene for boliger i de mindre kommunene i Trøndelag sank med 2,00 prosent siste kvartal, ifølge Eiendom Norges tall. I snitt må kjøper ut med 23 951 kroner pr. kvadratmeter. Trondheim og de største omegnskommunene er ikke inkludert i disse tallene.

Det ble i løpet av 3. kvartal lagt ut 633 boliger for salg i distriktene. 530 boliger ble solgt. Det er 15 færre solgte og åtte flere lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 49 dager før en handel ble fullført.

Boligene i de mindre kommunene i Trøndelag gikk i snitt for 0,40 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.