En leilighet i Karlsminnegata 46A, leil. H0201, på Storhaug skiftet eiere 20. november i år.

Tidligere eiere er Rut Andrea og Kenneth Andersen som solgte eiendommen for 4.210.000 kroner. Den ble bygget i 1915.

De siste ti årene har eiendommen skiftet eiere to ganger. I november 2014 ble eiendommen tinglyst solgt for 3.700.000 kroner. Det betyr at boligen har steget 14 prosent i verdi de siste ni årene.

2635 salg i Stavanger

De siste tolv månedene er det solgt 649 andre boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest blant disse var Lyder Sagens gate 35, som gikk for 12.500.000 kroner.

Dette er de fem dyreste bolighandlene på Storhaug de siste tolv månedene:

Ramsvigstien 6, 12.800.000 kroner Lyder Sagens gate 35, 12.500.000 kroner Niels Abels gate 8, 12.200.000 kroner Lervigbrygga 106, 11.650.000 kroner Storhaugveien 25, 11.350.000 kroner

Karlsminnegata 46A, leil. H0201, er nummer 161 på denne listen.

Slik er prisene i Stavanger nå

Prisene for boliger i Stavanger falt med 2,90 prosent i oktober, ifølge Eiendom Norges tall. Samlet for Rogaland falt prisene med 3,10 prosent.

I snitt måtte du ut med 43.710 kroner pr. kvadratmeter i Stavanger, mot 36.258 kroner for hver kvadratmeter samlet for Rogaland.

Det ble i løpet av oktober lagt ut 420 boliger for salg i Stavanger. 423 boliger ble solgt. Det er 27 færre solgt og 58 færre lagt ut sammenlignet med oktober året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 28 dager før de ble solgt i Stavanger. Tilsvarende tall for Rogaland var 40 dager.

Topp ti-salg siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Stavanger kommune de siste 30 dagene.

Sunnivakrossen 12, 19.000.000 kroner Stasjonsveien 20, 18.000.000 kroner Ragbakken 2B, leil. H0603, 13.000.000 kroner Stasjonsveien 24, 12.800.000 kroner Niels Abels gate 8, 12.200.000 kroner Kompani Linges vei 29A, 12.000.000 kroner Rygjaveien 25, 11.200.000 kroner Olav Nilssons gate 51, leil. H0101, 11.000.000 kroner Halfdan Kjerulfs vei 4, 10.500.000 kroner Sørbøveien 475, 10.250.000 kroner

Karlsminnegata 46A, leil. H0201, er nummer 105 på denne listen.