Eiendommen i Mosvikvegen 286 i Mosvik har skiftet eier. Eneboligen ble solgt for 1 600 000 kroner av Johan Gustad til Sebastian Kilen. Salget ble registrert 22. november. Boligen er på 171 kvadratmeter.

Tredje salg i nabolaget

Dette er det tredje boligsalget i nærområdet det siste året.

Salget av Mosvikvegen 286 er det tiende boligsalget i Mosvik de siste tolv månedene. Snittprisen er 10 202 kroner pr. kvadratmeter. Snittet i distriktene i Trøndelag i siste kvartal er 23 951 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Et hussalg er også registrert i nabolaget bare for fire måneder siden. Prisen for eiendommen i Mosvikvegen 290 ble 2 550 000 kroner.

Slik utvikles prisene i Trøndelag nå

Prisene for boliger i de mindre kommunene i Trøndelag sank med 2,00 prosent siste kvartal, ifølge Eiendom Norges tall. I snitt må kjøper ut med 23 951 kroner pr. kvadratmeter. Trondheim og de største omegnskommunene er ikke inkludert i disse tallene.

Det ble i løpet av 3. kvartal lagt ut 633 boliger for salg i distriktene. 530 boliger ble solgt. Det er 15 færre solgte og åtte flere lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 49 dager før en handel ble fullført.

Boligene i de mindre kommunene i Trøndelag gikk i snitt for 0,40 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.

Her er topp ti salg tinglyst siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Inderøy kommune de siste 30 dagene.

Sundnesnesset 91, 7 600 000 kroner Vennalivegen 41, 4 000 000 kroner Kvistadbakkan 6A, 3 750 000 kroner Mosvikvegen 325, 2 690 000 kroner Hyllavegen 93B, 2 600 000 kroner Kvamshaugan 93A, 2 600 000 kroner Røyskattvegen 5, 2 475 000 kroner Inderøyvegen 665, 2 290 000 kroner Nessåkeren 17, 1 800 000 kroner Nergata 16, 1 700 000 kroner