En leilighet i Ytre Åros 2R, leil. H0201, i Søgne har ny eier. Magne Arthur Myrland kjøpte eiendommen fra Svein Egil Torgersen og Jane Sofie Svendsbø. Kjøpet ble registrert 21. november. Boligen ble bygget i 2013 og er på 97 kvadratmeter. Kjøpesummen ble 4.800.000 kroner, hvilket gir en kvadratmeterpris på 49.485 kroner.

I mai 2022 ble eiendommen tinglyst solgt for 4.550.000 kroner. Det betyr at den har steget fem prosent i verdi på to år. De siste ti årene har eiendommen hatt tre eiere.

233 salg i Søgne

Salget av Ytre Åros 2R er det 67. registrerte leilighetssalget i Søgne de siste tolv månedene. Snittprisen er 33.369 kroner pr. kvadratmeter. Snittet i hele Kristiansand i siste kvartal er 39.404 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Dette er de fem dyreste bolighandlene i Søgne de siste tolv månedene:

Hølleheiveien 46A, 12.000.000 kroner Hølleheiveien 11, 9.100.000 kroner Kilenesheia 28, 8.890.000 kroner Kileneset 8, 8.500.000 kroner Gamle Årosvei 49, 8.500.000 kroner

Ytre Åros 2R, leil. H0201, er nummer 40 på denne listen.

De siste tolv månedene er det solgt 31 andre boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest blant disse var Hølleheiveien 46A, som gikk for 12.000.000 kroner.

Slik utvikles prisene i Kristiansand nå

Prisene for boliger i Kristiansand falt med 3,00 prosent i oktober, ifølge Eiendom Norges tall. Samlet for Agder falt prisene med 3,10 prosent.

I snitt måtte du ut med 39.404 kroner pr. kvadratmeter i Kristiansand, mot 36.258 kroner for hver kvadratmeter samlet for Agder.

Det ble i løpet av oktober lagt ut 213 boliger for salg i Kristiansand. 179 boliger ble solgt. Det er 49 færre solgt og 41 færre lagt ut sammenlignet med oktober året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 36 dager før de ble solgt i Kristiansand. Tilsvarende tall for Agder var 40 dager.

